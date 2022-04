SPD-Kandidat Lars Aengenvoort aus Geldern im Wahlkampf : Von der Baumschule bis zur Praxis Apfelbaum

Gelderland Mit einer Themenvielfalt wird der SPD-Kandidat Lars Aengenvoort im Wahlkampf konfrontiert. Bei seinen Besuchen ging es um nachhaltiges Wirtschaften, den Fachkräftemangel und die Wirtschaftspolitik.

Viel herum kommt Lars Aengenvoort in seinem Wahlkampf und wird mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert. So ging es bei seinem Besuch in der Baumschule von Michael Peters in Kevelaer um nachhaltiges Wirtschaften. Bei seinem Besuch der heilpädagogisch-inklusionstherapeutischen Praxis Apfelbaum an ihrem Hauptstandort in Walbeck ging es um den Fachkräftemangel. Und in Düsseldorf konnte ihm im Landtag die SPD-Abgeordnete Ina Spanier-Oppermann zeigen, was auf ihn zukommt, wenn er am 15. Mai das Direktmandat gewinnt.