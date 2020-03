Kandidatenfindung in der Altbiergemeinde : So stellt sich die Issumer SPD für die Kommunalwahl auf

Es kandidieren vordere Reihe von links : Nils Göllner, Manfred Hainke, Iris Lischewski-Schmetter, Theo Lehmkuhl, Irmgard Beckers, Barbara Garlip, Lea Bongers, Michael Petermann, hintere Reihe von links: Sascha Kujath, Ralf Rau, Frank Redner, Katharina Schotter, Peter Ruhrländer, Erich Schmeier, Nicht auf dem Bild: Anna Beckers. Foto: SPD Issum

Issum Das Wahlprogramm der Issumer SPD ist auf der Zielgeraden, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Beisitzer Sascha Kujath. Der Blick geht Richtung Kommunalwahl im Herbst. Die Schwerpunktthemen sind Umwelt, Ortskerngestaltung, Infrastruktur, die Unterstützung von Ehrenamtlern und Vereinen.

„Das wollen wir weiter in den Vordergrund stellen“, sagt Kujath. Um den Issumern die Themen näher zu bringen, werde klassisch auf den Haustürwahlkampf gesetzt, auf Info-Stände, und es werde auch ein Grillfest geben. Am Montag werde es eine weitere Planungsrunde der Wahlkampfkommission geben, in der über zusätzliche Angebote gesprochen wird.

Fest steht schon, wie die 15 Wahlkreise innerhalb der Gemeinde Is­sum besetzt werden. Kujath spricht von einer sehr guten Mischung aus erfahrenen Mitgliedern wie Michael Petermann, der seit mehr als 30 Jahren im Rat ist, und den jungen Juso-Kollegen. „Wir forcieren immer, die jungen Leute nach vorne zu bringen“, sagt Kujath. Deswegen erhalten auch Jusos Wahlkreise, in denen die SPD in der Vergangenheit schon erfolgreich war. Eine von den jungen Leuten der SPD ist Anna Beckers, die einen Wahlkreis bekommt, den die SPD bei der vergangenen Wahl direkt geholt hat. Insgesamt sechs Jusos kandidieren in einem eigenen Wahlbezirk und auf aussichtsreichen Listenplätzen für den Gemeinderat. „Man muss ja fairerweise sagen, wir sind nicht die Partei, die direkt überall Wahlkreise gewinnt“, erklärt Kujath. Denn traditionsgemäß sei die SPD in Issum schwächer als die CDU. Umso gespannter ist er auf die kommende Wahl, bei der erstmals auch wieder die Grünen antreten. „Mal sehen, wen es Stimmen kostet.“

Die Jusos mischen bei der Kommunalwahl ordentlich mit. Frank Redner, Lea Bongers, Sascha Kujath, Nils Göllner, Katharina Schotter. Auf dem Bild fehlt Anna Beckers. Foto: SPD Issum