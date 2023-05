Politik im Altbierdorf SPD Issum fordert: Bürgerentscheid nur per Briefwahl

Es kommt ziemlich selten vor, dass die Bürger unmittelbar durch einen Bürgerentscheid in politische Entscheidungen eingreifen. In der Gemeinde Issum war das zuletzt Ende Februar der Fall. Es ging um die Frage, wie in Zukunft der Schülerbusverkehr für die Fahrt zu den Grundschulen in Issum geregelt werden soll. Einige Eltern waren gegen den Ratsbeschluss, dass die Schüler demnächst mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren und hätten gerne die alte Lösung, einen speziellen Schülerbusverkehr (freigestellter Schülerverkehr) behalten. Zwar gab es eine Mehrheit, die sich für die alte Lösung aussprach, am Ende brachte das aber nichts, der Antrag wurde abgelehnt. Zur Erklärung: „Die zur Abstimmung stehende Frage ist mit Ja entschieden, wenn sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja beantwortet wurde, mindestens aber von 20 Prozent der zur Abstimmung berechtigten Bürgerinnen und Bürger.“ Dafür mussten also zunächst einmal genug Leute sich auf den Weg ins Wahllokal gemacht oder per Briefwahl beteiligt haben. Am Ende reichte es also nicht, um den Ratsbeschluss zu kippen, auch wenn es mit 1495 mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen (1071) gab. Es scheiterte an der 20-Prozent-Hürde.