Gegen Diskriminierung auf dem Land : SPD: Issum soll Zeichen setzen für sexuelle Vielfalt

Issum Die offizielle Flagge der „LGBTIQ+ - Community“ soll wehen. Gerade auf dem Land falle das Coming-Out vielen noch schwer.

Die Vielfalt derer, die zu der Gemeinschaft gehören lässt sich an den vielen Buchstaben ablesen. Einfach gesagt: L steht für Lesbian, G für Gay, B für Bisexual, T für Transgender, I für Intersexuelle und Q für Queere (laut Definition all diejenigen, die nicht der Norm der Heteronormativität entsprechen). In einer Stellungnahme erklärt die SPD, warum: „Mit einer so simplen Geste zeigt die Gemeinde Issum sich als vielfältiger und bunter Ort in dem alle Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung willkommen sind.“ Da laut einer von der SPD zitierten Studie der Anteil von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen auf fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung (Dalia Research 2016) geschätzt werden, würden demnach in Issum rund 100 Menschen leben, die nicht heterosexuell sind. Das Coming-Out sei immer noch eine schwierige Lebensphase für viele. „Besonders in eher ländlich geprägten Orten wie unseren ist das ,,Anderssein“ besonders ausgeprägt“, heißt es in dem Antrag. „Für Issum ist es die Chance sich als erste Kommune des Kreises Kleve offen zu LGBTIQ+ zu bekennen. Diese Chance sollte nicht vergeudet werden“, lautet der Schlusssatz des Antrags. Denkbar wäre das Setzen der Fahne an ausgewählten Tagen wie am internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie.