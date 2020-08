Kommunalwahl : SPD geht es in Geldern zu langsam voran

Geldern Das Wahlprogramm „Eine starke SPD. Für Geldern schon immer gut“ liegt vor. Die Sozialdemokraten wollen die zweitstärkste Kraft im Rat bleiben und mit Ulrike Michel die Bürgermeisterin stellen.

Auf 16 Din-A-4-Seiten hat die SPD ihr Wahlprogramm für Geldern zusammengefasst. „Eine starke SPD. Für Geldern schon immer gut“ ist das Papier betitelt. Auf die Frage, was denn eine starke SPD sei, was für ein Wahlziel sich die Sozialdemokraten eigentlich setzen, antwortet Fraktionsvorsitzender Andreas van Bebber, man wolle die zweitstärkste Kraft im Rat bleiben. „Und mit Ulrike Michel die Bürgermeisterin stellen“, ergänzt Parteivorsitzender Lars Aengenvoort. Beide betonen zugleich, dass „stark“ nicht nur an Mandaten zu messen sei, sondern bedeute, dass die SPD wie bisher mit intensiver Arbeit ihre Inhalte einbringt. Aengenvoort: „Das macht unsere Fraktion aus. Ich sehe montags immer wieder, dass unsere Sitzungen am längsten dauern und wir das Rathaus quasi abschließen, weil bei uns intensive und kritische Debatten geführt werden.“

Gefragt nach den fünf wichtigsten Punkten im umfangreichen Programm nennt Andreas van Bebber als erstes die Forderung nach mehr bezahlbaren Wohnraum. „Das ist in Geldern ein wichtiges Thema, wir haben ganz großen Bedarf. An zweiter Stelle nennt er Umwelt und Klimaschutz. Lars Aengenvoort: „Es gibt viele Willenserklärungen in Geldern. Aber wo sind die konkreten Maßnahmen? Vieles, schauen wir nur auf die Windenergie, wird in Geldern nur halbherzig umgesetzt.“ Bildung ist der nächste Themenbereich. Die SPD spricht von Geldern als „starke Bildungsstadt“. Auch hier dauere alles viel zu lang. „Warum zum Beispiel wird die Innenstadt-Kita erst in einem Jahr fertig?“, fragt van Bebber. Die neuen höheren Beitragsgrenzen für die Kita-Beiträge wertet die SPD als den Erfolg ihrer beharrlichen Arbeit auch wenn ihr eigentliches Ziel, die komplette Abschaffung der Gebühren, nicht durchgesetzt werden konnte.