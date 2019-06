Umzug nach Veert : SPD unterstützt Realschul-Vorschlag

Geldern Der Umzug nach Veert zur Geschwister-Scholl-Schule sei eine gute Idee.

Die SPD begrüßt den Antrag der Realschule An der Fleuth, die bald leeren Räumlichkeiten der Geschwister-Scholl-Schule dauerhaft nutzen zu wollen. Damit greife man eine frühere Idee der SPD wieder auf. Die Schule hatte in einem Schreiben an Bürgermeister Sven Kaiser den Umzug auf das Gelände der Geschwister-Scholl-Schule vorgeschlagen. Ursprünglich sollte der Standort der ehemaligen Realschule am Westwall nach entsprechender Sanierung genutzt werden. Die neu gegründete städtische Gelderner Bau GmbH prüfte nun diese Pläne und stellte als bessere Alternative die Räumlichkeiten der Geschwister-Scholl-Schule heraus. So würden unter anderem die Gesamtkosten für den Umzug niedriger ausfallen, die Fertigstellung könne schneller realisiert werden und der Schule stünde insgesamt mehr Fläche zur Verfügung.