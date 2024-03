Wohnraum in Geldern SPD will Pläne für Sportplatz am Bahnhof reaktivieren

Vier Jahre ist es her, dass darüber diskutiert wurde, was mit dem Sportgelände von Rot-Weiß Geldern am Brühl passieren soll, nachdem der Verein an den Holländer See umgezogen ist. Bereits im Februar 2020 hatte der Bauausschuss den Beschluss gefasst, die zentrale Fläche in Bahnhofsnähe, die sich im Eigentum der Stadt befindet, zur Wohnbebauung freizugeben. Das Büro RHA Reicher Haase Assoziierte mit Sitz in Dortmund hatte der Politik drei Varianten präsentiert.