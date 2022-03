Urban Gardening und Streuobstwiesen : SPD will Konzept für Nierspark konkretisieren

SPD will Konzept für Nierspark konkretisieren

Geldern Der SPD-Fraktion in Geldern geht das städtebauliche Konzept zur Erarbeitung des Bebauungsplans Nr. 157 „Nierspark – südwestliche Erweiterung“ nicht weit genug. Die noch offenen Planungsschwerpunkte sollten im nächsten Fachausschuss konkretisiert werden.

(RP) Der SPD-Fraktion in Geldern geht das städtebauliche Konzept zur Erarbeitung des Bebauungsplans „Nierspark – südwestliche Erweiterung“ nicht weit genug. Zuletzt sei im September im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften über den Sachstand der Workshops zum nachhaltigen Planen und Bauen berichtet worden. „Der erste Beschluss zu den Bauplanungen betrifft aber nur einen Teil der erarbeiteten Workshop-Ergebnisse“, moniert der Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber. Die noch offenen Planungsschwerpunkte sollten im nächsten Fachausschuss konkretisiert werden.

Die SPD-Fraktion Geldern beantragt, bei der Planung des nächsten Bauabschnitts 1. eine Mindestquote von 30 Prozent aller Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern für sozial geförderten Wohnraum festzulegen; 2. ein Drittel der öffentlichen Grünflächen für Urban Gardening zu reservieren und ein Drittel als Streuobstwiesen zu gestalten; 3. an mindestens sechs Standorten, an denen öffentliche Stellplätze gebündelt werden, E-Lademöglichkeiten einzurichten; und 4. mindestens eine Mobilitätsstation – mit einer Paketstation – einzurichten.