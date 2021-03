Kunst in Geldern : SPD kritisiert Umgang mit Denecke-Skulptur

Die Denecke-Skulptur auf ihrem ehemaligen Platz vor dem einstigen Finanzamt in Geldern. Die SPD will den neuen Standort auf dem neuen Geldertor-Kreisverkehr. Foto: Ostermann, Olaf ( oo )/Ostermann, Olaf (oo)

Geldern Gelderns Sozialdemokraten schlagen den neuen Kreisverkehr als Kunstwerk-Standort vor. Die Verwaltung sieht das anders. Sie will die Installation in die Grünanlage setzen.

Hejo Eicker von der Gelderner SPD-Fraktion ist sauer auf die Stadtverwaltung. Grund ist ein Beschlussvorschlag für die nächste Sitzung des Kulturausschusses, die am Dienstag, 23. März, stattfindet. Es geht um den Antrag der SPD für den neuen Standort der Skulptur von Friedel Denecke, die sich einst vor dem ehemaligen Finanzamt am Südwall gen Himmel erhob.

Als geeigneten neuen Platz sehen die Sozialdemokraten den neuen Kreisverkehr, der aktuell am Geldertor gebaut wird. Die Verwaltung ist da anderer Meinung. Sie empfiehlt dem Ausschuss, das Ansinnen der SPD abzulehnen und die Skulptur statt dessen in der Grünanlage des neu zu gestaltenden Parkplatzes Südwall/Gelderstraße zu planen. Mitten im neuen Kreisverkehr sei kein Platz, denn dort soll ein großes Kanalbauwerk hin.

„Darüber ärgere ich mich sehr“, nahm Eicker am Donnerstag gegenüber der Redaktion Stellung. Die Denecke-Skulptur, die Anfang der 70er Jahre innerhalb des Programms „Kunst am Bau“ entstand, entfaltet seiner Ansicht nach ihre Wirkung am besten im freien Raum. Der neue Kreisverkehr biete die einmalige Chance, um den dynamischen Effekt der Installation am Stadteingang voll zur Entfaltung kommen zu lassen. „Die Denecke-Skulptur passt haargenau dorthin“, meint Eicker. Er fordert von der Verwaltung, sich Alternativlösungen für das Kanalbauwerk zu überlegen. „Das kann doch auch unterirdisch sein, und darauf kann die Kunst.“