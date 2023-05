Haushaltsmittel beantragt SPD will Grün für das Bürgerforum

Eine Dachbegrünung biete mehrere Vorteile, sind die Sozialdemokraten überzeugt. Einerseits helfe sie bei der Regulierung der Temperaturen im Gebäude, indem sie im Sommer das Eindringen von Hitze reduziere und im Winter Wärme speichere. Dadurch könne der Energiebedarf des Gebäudes gesenkt werden. Die Vegetation auf einer Dachbegrünung könne zudem als Schutzschicht gegen schädliche Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Hagel und Wind dienen. Störende Einflüsse durch lautes „Prasseln“ bei Hagel oder Regen würden so auf ein Minimum reduziert werden. Pflanzen auf einer Dachbegrünung könnten Kohlenstoffdioxid aus der Luft aufnehmen und Sauerstoff produzieren, was zu einer verbesserten Luftqualität in der Umgebung beitrage. Eine Dachbegrünung diene ebenso als Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten und könne dabei helfen, den Regenwasserabfluss zu reduzieren, indem sie das Wasser aufnimmt und verdunsten lässt. Dadurch werde das Risiko von Überflutungen und Schäden an der Kanalisation verringert. Und zu guter Letzt: Das Dach des eingeschossigen Bürgerforums könne von den oberen Etagen der umliegenden Gebäude eingesehen werden. Eine begrünte Oberfläche würde sich in die umgebende Landschaft des Parks einfügen und das Grau durch Grün ersetzen.