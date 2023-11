Grundstück an Friedrich-Spee-Straße SPD Geldern will „Eisspeicher“ für den Campus-Park

Die SPD-Ratsfraktion in Geldern hat Vorschläge erarbeitet, wie sich der Campus-Park erweitern lässt. Dazu gehört die Einbeziehung des Grundstücks an der Friedrich-Spee-Straße 30 (ehemalige kaufmännische Berufsschule). Das Grundstück sei bisher noch nicht in die Betrachtung des Campus-Parks miteinbezogen worden. Dabei sprechen die vergleichbare Bauart, die Nutzung des Gebäudes sowie die unmittelbare Nähe zum Friedrich-Spee-Gymnasium sehr wohl dafür. „Dafür spricht auch der stark frequentierte Fuß- und Fahrradweg an der südwestlichen Seite des Grundstücks in seiner wichtigen Funktion für den Campus“, teilte die SPD in einem Antrag an die Verwaltung mit.