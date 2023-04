Jahreshauptversammlung in Geldern Gelderner SPD stellt das Thema „Fairtrade“ in den Mittelpunkt

Eingeladen waren Hubertus Heix und Karl-Heinz Pasing, die über ihre Arbeit im Weltladen berichten sollten. Beide sind dort mit 24 weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern tätig. Neben dem Verkauf von fairen Produkten, sei die Bildungsarbeit ein wichtiges Anliegen des Weltladens. „Letzten Mai haben wir uns dem Thema Fair Fashion gewidmet und in das Schaufenster einen Berg Kleidung gelegt. Das hat für viel Gesprächsstoff bei den Bürgern gesorgt“, erzählte Pasing. Insbesondere Schulen und Kitas versucht der Weltladen, mit Informationen zu versorgen, um die junge Generation anzusprechen. „Was ist fair? Was sind faire Handys oder faire Konten beziehungsweise Banken. Was passiert mit meinem Geld, wenn ich es dort anlege?“, konkretisierte Pasing möglichen Fragen. Die SPD-Mitglieder tauschten sich mit den Vertretern des Weltladens aus und diskuterten mit ihnen die Sinnhaftigkeit von fairen Produkten, die auch hier vor Ort hergestellt werden, etwa Honig oder Cola. Neben der Arbeit des Weltladens wurden an dem Abend auch andere Themen angesprochen. Der Bericht der Stadtratsfraktion führte zu angeregten Diskussionen, etwa über die Neuorganisation des Stadtmarketings. Auch die Fahrradfreundlichkeit Gelderns wurde diskutiert. Dazu wurde eigens eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, die sich mit einzelnen Gefahrenstellen und Schwierigkeiten befassen soll. Die Vorsitzenden Vera van de Loo und Lars Aengenvoort bedankten sich für die rege Teilnahme. Sie freuen sich schon auf die kommenden Veranstaltungen und die ersten Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft.