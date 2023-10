SPD möchte Straßen im Nierspark nach dem Kabarettisten benennen Geldern soll Hanns Dieter Hüsch würdigen

Die Stadt Geldern soll mit Straßennamen an den großen Niederrheiner Hanns Dieter Hüsch erinnern. Das schlägt Hejo Eicker (SPD) zu seinem Abschied aus dem Rat vor. Ins Auge gefasst hat er dafür Straßen im neuen Bauabschnitt des Niersparks. „Der Nierspark wird südwestlich erweitert. Das erfordert eine Straßennamensvergabe. Namens meiner Fraktion und zum Abschluss meiner Ratsarbeit beantrage ich, die Straßen dieses Quartiers, die der Wohnbebauung dienen, wie folgt zu benennen: Hanns-Dieter Hüsch-Straße, Ditz-Atrops-Straße, Heinrich-von-Asterlagen-Straße, Johannes Kleinheisterkamp-Straße und Hagenbuch-Straße“, so Eicker in einem Brief an Bürgermeister Sven Kaiser.