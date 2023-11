Ergebnisse der Machbarkeitsstudie SPD Geldern ist gegen neues Rathaus am Markt

Da die Entwicklungsschwierigkeiten an diesem Standort auch die hybride Variante ausschließen, man aber dennoch an dem eigenen Antrag aus dem Jahr 2016 festhalten möchte, wäre aus Sicht der Sozialdemokraten zumindest für die Ansiedlung des Kultur- und Tourismusbüros die Suche nach einer Alternative in der Innenstadt beziehungsweise am Markt sinnvoll. „Aus unserer Sicht sollte ein ansprechender Standort möglichst zentral beziehungsweise nah am Drachenbrunnen verortet sein und über ansprechende Schaufenster verfügen“, so SPD-Ratsmitglied Jörg Grahl.