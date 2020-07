SPD zum Kolumbarium in Geldern : „Nur Baugenehmigung reicht nicht“

Geldern In Sachen Kolumbarium sind aus Sicht der SPD Geldern noch viele Fragen offen. Die Einrichtung der besonderen Friedhofsstätte bewegt viele Menschen in Geldern.

Die Baugenehmigung für ein Kolumbarium in der Kapuzinerkirche sieht die SPD Geldern nicht nur als wichtigen Schritt für den Eigentümer Georg Müller, sondern auch für die Bürger der Stadt. „Dass nach 20 Jahren die Kapuzinerkirche saniert wird, ist für die SPD Geldern die uneingeschränkt positiv zu bewertende Nachricht“, heißt es in einer vom Fraktionsvorsitzenden Andreas van Bebber verschickten Pressemitteilung.

Wie berichtet, will der Eigentümer in den nächsten Monaten zunächst die Bausubstanz der denkmalgeschützten Immobilie in Ordnung bringen. Auch der Einrichtung eines Kolumbariums stehe die SPD offen gegenüber. Hier seien allerdings noch zahlreiche offene Fragen zu klären – über die im RP-Artikel angesprochene Frage der Trägerschaft, mit der insbesondere auch die wesentliche Frage der betrieblichen Haftung für den dauerhaften Bestand verbunden ist, hinaus. Über die Trägerschaft hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskrepanzen zwischen Stadt und Investor gegeben.