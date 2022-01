SPD-Fraktionschef Andreas van Bebber will Ziele für Geldern festlegen : Wohin will Geldern eigentlich?

Andreas van Bebber, SPD-Fraktionsvorsitzender. Foto: Lars Aengenvoort

Geldern Geldern ist Schulstadt, Gesundheitsstadt, Smart City, aber auch Landlebenstadt, Europäische Klimaschutzkommune und Fair-Trade-Town. Der SPD-Fraktionschef Andreas van Bebber fordert, dass die Politik konkrete Ziele festlegt.

Wo will Geldern lang- und mittelfristig hin? Diese Frage wirft Andreas van Bebber, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat, auf. Er verwies in seiner Haushaltsrede auf die vielen Bezeichnungen, unter denen die Herzogstadt firmiert: „Wir waren gestern Schulstadt, sind heute Gesundheitsstadt und morgen Smart City. Nebenbei sind wir auch noch Landlebenstadt, Europäische Klimaschutzkommune und Fair-Trade-Town. Und irgendwie klingt das ein wenig wie das Beste aus den 80ern, 90ern und dem Rest von heute. Wenn wir nicht sehr aufpassen, dann sind wir von all dem mit etwas Glück immerhin ein wenig – aber nichts davon wirklich gut.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion legt er nach und zeigte einen möglichen Weg auf.

In der Berufspraxis habe er gute Erfahrung mit der Festlegung von Zielen gemacht. So könne man auch regelmäßig prüfen, ob man auf dem richtigen Weg sei. Das gelte auch für die Kommune. Aus Sicht des Sozialdemokraten bietet die kaufmännische Haushaltsführung (Neues kommunales Finanzmanagementsystem NKF), die 2009 den früheren kommunalen Haushalt (Kameralistik) abgelöst hat, gute Instrumente, den Weg der Kommune zu steuern. Van Bebber: „Seit 2018 trage ich unermüdlich vor, dass dem Gelderner Haushalt seit 2009 die inzwischen in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgesehenen Ziele zu den einzelnen Produkten fehlen.“ Zwar heiße es im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2022: „Gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht für den Rat und alle übrigen Adressaten einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.“ Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.“ Jedoch weder am Anfang noch im Verlauf des Vorberichtes finde sich etwas zu den Zielen und den Strategien der Stadt Geldern. Dabei gebe es in anderen Städten gute Beispiele, wie man Leitziele verankern könne. Andreas van Bebber nennt Ahaus und Wesel.

Deshalb könnten auch die neuen Ziele, die die Verwaltung für 18 Produkte formuliert hat, bei näherer Betrachtung nicht wirklich überzeugen. „Wie soll uns denn ein kleines (Teil-)Ziel in einem Produkt ansprechen oder gar begeistern, wenn es sich eben nicht an den wesentlichen Zielen der Stadt Geldern – also der Frage, wie wollen wir unsere Stadt gemeinsam in den kommenden fünf, zehn, fünfzehn Jahren weiterentwickeln und welche Strategien verfolgen wir dabei – orientieren. Genauer: gar nicht orientieren können, da es eben diese wesentlichen Ziele gar nicht gibt.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende erinnert daran, dass Bürgermeister Sven Kaiser im Dezember 2019 vorgeschlagen hatte „die Thematik zu Beginn des nächsten Jahres in den Ältestenrat zu geben, um hier die genaue Vorgehensweise und grundlegende Rahmenbedingungen für alle zu entwickeln“. Andreas van Bebber „Die Idee an sich war gut, der Wille allein reichte dazu aber nicht aus. Und so ist dies leider in den vergangenen zwei Jahren nicht passiert und sollte dringend im kommenden Jahr nachgeholt werden.“

Das sei im Sinne der Verwaltungsmitarbeiter, die sich für ihren jeweiligen Bereich schon einmal mit ersten Zielformulierungen auseinandergesetzt und „dabei das Risiko auf sich genommen haben, dass Politik ihnen Richtung und Rahmen noch nicht verraten und vorgegeben hat.“ Der Prozess sei aber auch wichtig für die Politik, „damit wir nicht beliebig dem ein oder anderen Trend erliegen“. Ohne eine grundlegende Zielsetzung für die Stadt würden alle Teilziele einzelner Produkte Gefahr laufen, im Grunde beliebig zu sein.