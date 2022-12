Fraktionsvorsitzender spricht von einem „heißen Eisen“ SPD will mehr Geld für die Fraktionsarbeit in Issum

(bimo) Das Wort „Schlusslicht“ fällt an diesem Abend öfter. Gemeint ist, was die Gemeinde Issum den Fraktionen an Zuwendungen zahlt. Zu wenig, meint die Issumer SPD. „Davon können noch nicht einmal die Beiträge für die Mitgliedschaft in kommunalpolitischen Vereinigungen bezahlt werden“, rechnete SPD-Fraktionsvorsitzender Sascha Kujath vor. Solche Vereinigungen sind wichtig, damit die Ortsverbände sich vernetzen können, aber auch als Ratgeber bei kommunalpolitischen Fragen. Für ihre sieben Mitglieder bezahlt die Issumer SPD 424 Euro im Jahr. Von der Gemeinde gibt es 420 Euro für die Fraktionsarbeit. Da bleibt also nichts mehr übrig, um zum Beispiel Portokosten zu bezahlen.