Gast bei der Arbeitsgemeinschaft 60plus : SPD-Senioren unterstützen Wißen

Nieukerk Der Bundestagskandidat war in Nieukerk zu Gast bei der Arbeitsgemeinschaft 60plus im Kreis Kleve. Er stellte die Eckpunkte des Wahlprogramms vor. Maria Boskamp sagte ihm die volle Unterstützung zu. „Die SPD-Senioren werden im Bundestagswahlkampf alles geben.“

Ein kleiner Teil der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus im Kreis Kleve kam, geimpft und getestet, in der Gaststätte Till in Nieukerk mit dem SPD-Bundestagskandidaten Bodo Wißen zusammen. Nach der Begrüßung durch die kommissarische Vorsitzende der AG 60plus, Maria Boskamp, ging Wißen zunächst auf die Schwerpunkte des SPD-Zukunftsprogramms Gesundheit, Digitalisierung, Verkehr und Klimaschutz ein und stellte das Wahlprogramm vor. Außerdem zeigte er sich zuversichtlich, dass sich die mageren Umfragewerte der SPD bis zur Wahl verbessern werden.

„Wir müssen den Wählerinnen und Wählern klarmachen, dass die Ära Merkel jetzt wirklich vorbei ist. Mit Olaf Scholz bieten wir den verantwortungsvollsten und verlässlichsten Kanzlerkandidaten an. Das ist einer, der zupackt, der auch schwierige Situationen meistern kann. Dass das so schnell mit dem Kurzarbeitergeld ging, von dem zeitweise sechs Millionen Menschen profitiert haben, ist ihm und ist unserem Arbeitsminister Hubertus Heil zu verdanken. Millionen Jobs sind durch die Hilfsprogramme gerettet worden. Die Menschen wissen, dass sie das der SPD und Olaf Scholz zu verdanken haben“, so Wißen. Vera van de Loo, stellvertretende Vorsitzende der SPD im Kreis Kleve, stellte fest: „Unser Zukunftsprogramm lässt sich gut lesen. Umfragen zeigen, dass die darin gemachten Aussagen bei über 70 Prozent der Menschen auf Zustimmung stoßen. Wir werden im direkten Gespräch deutlich machen, dass es das nur gibt, wenn die SPD ein gutes Ergebnis erzielt“, so van de Loo.