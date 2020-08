Antrag der SPD Geldern : SPD: Keine Hubschrauber gegen Prozessionsspinner

Geldern Zum Schutz der Insekten sowie der Vögel und Kleinsäuger beantragt die SPD Geldern, zukünftig die Bekämpfung der Larven zielgerichtet vornehmen sowie auch alternative Maßnahmen einzusetzen.

Im Frühjahr wurde der Eichenprozessionsspinner auf Gelderner Stadtgebiet großflächig durch den Einsatz eines Helikopters bekämpft. Der Einsatz von Bioziden aus der Luft sei laut BUND fragwürdig, weil damit die natürlichen Regulierungszyklen des seit 250 Jahren in Deutschland nachgewiesenen Eichenprozessionsspinners stark gehemmt würden. „Der Eichenprozessionsspinner hat eine Vielzahl von natürlichen Gegenspielern. Dazu gehören Schlupfwespen, Raupenfliegen, Puppenräuber, Pilze und Viren sowie Kuckuck und Pirol. Auch die Wirtspflanzen reagieren auf den Befall. Der flächenhafte Biozideinsatz greift in dieses Gefüge ein und verhindert eine natürliche Regulierung. Es ist nachgewiesen, dass gerade der Eichenprozessionsspinner und ein weiterer Eichenschädling, der Eichenwickler, nach dem Biozideinsatz zurückkehren. Andere Schmetterlingsarten bleiben hingegen dauerhaft weg oder werden in den besprühten Bereichen vollständig vernichtet“, zitiert die SPD Corinna Cwielag vom BUND.