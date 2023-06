Pro abgedrucktem Bild gibt es 100 Euro Sparkasse sucht Niederrhein-Fotos für ihren Kalender 2024

Gesucht werden niederrheinische Motive und Fotos aus Bedburg-Hau, Emmerich, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Straelen, Uedem und Weeze, so zum Beispiel stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen, Architektur-Motive oder Aufnahmen zu lokalen Veranstaltungen – einfach alles, was den Bezug zur Region widerspiegelt. „Gestalten Sie unseren Sparkassen-Kalender 2024 aktiv mit. Wir suchen erneut schöne Aufnahmen aus unserer Region an Rhein und Maas“, erläutert Pressesprecher Ludger Braam das Anliegen der Sparkasse. „Den Ideen und der Kreativität der Interessierten sind keine Grenzen gesetzt. Als regional verwurzeltes Institut freuen wir uns auf zahlreiche interessante Motive, Momentaufnahmen und neue Perspektiven aus unserer Heimat“, so Braam weiter.