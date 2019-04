Sparkasse Krefeld stellt in Geldern Bilanz vor : Sparkasse wird immer digitaler

Geldern Vorstandsvorsitzende Birgit Roos und Regionalleiter Geldern Patrick Thekook nutzten das Bilanzpressegespräch in Geldern am Montag, um die neuen Angebote vorzustellen. Der Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 fällt positiv aus.

Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in der Geschäftspolitik der Sparkasse Krefeld. Vorstandsvorsitzende Birgit Roos und Regionalleiter Geldern Patrick Thekook nutzten das Bilanzpressegespräch in Geldern am Montag, um die neuen Angebote vorzustellen. „Die Entwicklungen sind gigantisch“, so Birgit Roos. Die Hälfe aller Kunden nutze Online-Angebote. Besonders attraktiv sei die App der Sparkasse, die man sich in Geldern von den Mitarbeitern einrichten und erläutern lassen kann. Als eine der ersten Geschäftsstellen hat Geldern als „Kunden-Hotspot“ ein WLAN-Netz, das man dafür nutzen kann.