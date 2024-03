Übergabe im Anton-Roeff-Saal Geldern PS-Geldsegen für gemeinnützige Organisationen

Die Übergabe der Spenden erfolgt in diesem Jahr in mehreren regionalen Veranstaltungen, zu denen die Spendenempfänger heimatnah nach Krefeld, Viersen, Geldern, Nettetal, St. Tönis und Kempen eingeladen wurden. Regionalmarktleiter Patrick Tekock begrüßte die Gäste im Anton-Roeff-Saal in Geldern. Bei dieser Gelegenheit sprach er den Anwesenden ausdrücklich Dank und Anerkennung für das Geleistete ehrenamtliche Engagement aus. Ein Engagement, das die Sparkasse seit vielen Jahren unterstützt – angefangen von der Kinder- und Jugendarbeit über den Naturschutz oder den Sport bis hin zu kulturellen Ereignissen.