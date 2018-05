Geldern: Spargelprinzessin trifft Steinmeier

Geldern Marina Engelbergs hatte beim Katholikentag in Münster Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen.

Sie sei sehr aufgeregt gewesen. Daher fiel ihr auch nicht direkt ein, dass Steinmeier ja erst vor kurzer Zeit ganz in der Nähe von Walbeck gewesen ist. Da besuchte er Kevelaer, wo in der Basilika das Weihnachtskonzert aufgezeichnet wurde. "Aber an so etwas denkst du in dem Moment nicht. Es war ein ganz tolles Erlebnis, auch seine Frau war unheimlich sympathisch. Wir haben alle viel gelacht." Sie sei rundum glücklich, dass sie die Gelegenheit hatte, zumindest einige Minuten mit dem Bundespräsidenten zu plaudern.