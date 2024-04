Allianz für Spargel im Kreis Kleve Spargelbauern rechnen mit guter Qualität

Die anstehende Hochphase der Saison bedeutet auch für die Spargelprinzessin Ronja Geldermann immer mehr Termine. „Ich ziehe dann meine Jeans und meinen Hoodie vom Morgen aus und springe in das Kleid. Das ist schon so ein Kleine-Mädchen-Traum, einmal so im Mittelpunkt zu stehen“, sagt die 23-Jährige, die als Erzieherin im Walbecker St.-Lucia-Kindergarten arbeitet und ein Jahr lang ehrenamtlich Werbung für den Spargel macht. Mehr Erfahrung hat da Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer, der schon seit 18 Jahren an der Seite der jeweiligen Prinzessin die Aufgabe als Markenbotschafter ausübt. „Ich freue mich immer zu sehen, wie die Prinzessinnen über das Jahr wachsen und immer selbstbewusster auch vor vielen Menschen sprechen lernen“, sagt Heyer, für den das absolute Highlight in jedem Jahr der Festumzug der Spargelprinzessin ist. Der findet im Rahmen des Spargel- und Handwerkermarktes in Walbeck am Sonntag, 5. Mai, statt und zieht traditionell viele Zuschauer ins Spargeldorf. Ein Beispiel für gelungenes und etabliertes Marketing für den Spargel, das nun zusammen mit der Kreis-WFG noch ausgebaut werden soll.