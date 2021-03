Beziehungen zwischen den Geschlechtern : SPD Straelen: Mehr Schutz für Frauen und Kinder

Straelen Die Grünen haben sich für ein zusätzliches Frauenhaus, möglichst im Süden des Kreises Kleve, stark gemacht. Dafür spricht sich nun auch die SPD Straelen aus.

Die SPD Straelen unterstützt die Initiative der Grünen zum Schutz von Frauen und Kindern. Gerade in der Zeit der Pandemie rückt laut SPD die Frage der Gewalt an Frauen und Kindern vermehrt in den Blickpunkt, weil niemand weiß, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Den Familien und den Kindern, die nicht in die Schule oder die Kita können, und allen anderen Betroffenen von Gewalt in der Familie fehlen jetzt notwendige Kontakte, wenn sie Hilfe brauchen. Die SPD Straelen begrüßt deshalb die Initiative der Grünen im Kreis Kleve, dass sich die Bürgermeisterkonferenz mit der Frage der Gewalt an Frauen und den damit verbundenen Folgen für Frauen und Kinder befasst.