Straelen : Leckere Musikwelten in Straelen

Rund 50 Helfer sorgten beim zweiten „Sound, Food and Beer“-Festival dafür, dass alle schnell in den Genuss der Leckerbissen kamen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Mit erweitertem Musikangebot, größerer Essensauswahl und gut 50 Helfern für den reibungslosen Ablauf war das zweite „Sound, Food and Beer“-Festival ein akustischer und kulinarischer Genuss. 800 Besucher in der Bofrost-Halle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Nikolas Kellerbach

Besucher Sebastian Richter aus Krefeld biss genussvoll in seinen „Classic Pulled Pork“-Burger, der mit Cole Slaw, Sour Cream, Salat-Knusper-Bacon und einer Mischung aus BBQ-, Sweet Mango- und Hot-Chili-Dip garniert war. „Schon letztes Jahr war das Essen hier gut, aber dieses Mal rockt es alles weg. Und die Musik ist auch der Hammer“, lobte er den kulinarischen und akustischen Genuss.

Das zweite „Sound, Food and Beer“-Festival war am Samstagabend in der Bofrost-Halle mit rund 800 Besuchern gut besucht. „Letztes Jahr war ich nicht da, ich bin jetzt durch Facebook auf das Ganze aufmerksam geworden“, erklärte der 20-jährige Martin Geerkens aus Nieukerk. „Die Mischung aus Live-Musik und Unterhaltung, die finde ich gelungen.“ Und, hat er auch schon einen Lieblings-Snack gefunden? „Der Veggie-Burger mit Chiasamen-Patty, der war sehr lecker.“

Info Bald kommt das „Affentheater“ Wo Bofrost-Halle, Fontanestraße 6, Straelen Wann Samstag, 6. April, 20 Uhr Was Herbert Knebels „Affentheater“ mit dem Programm „Außer Rand und Band“ Veranstalter Kulturring Straelen

In der Haupthalle spielten ab 20 Uhr „12Inch“. „Das ist die beste Band, die jemals hier in der Stadthalle gespielt hat“, lobte Achim Röhrig aus Straelen. „Die spielen genau meine Musik und hören sich eins zu eins an wie das Original. Richtig gut. Das ist alles eine schöne Veranstaltung, bei der es nichts auszusetzen gibt.“ Während die Mitglieder von „12Ìnch“ auf der mit einem leuchtenden Zauberwürfel verzierten Bühne 80er-Jahre-Hits schmetterten, fiel auf, dass der Hauptraum anders gestaltet war. Die Familien-Organisation von „Borghs – Catering & Event“ hatte sich nämlich nach dem vergangenen Jahr zusammengesetzt, und „wir haben viele Stellschrauben angezogen“, verriet Geschäftsführer Heinz Borghs. „Wir bekamen glücklicherweise viel Feedback, und zwei große Punkte waren: Es gab keine Süßspeisen, und manchmal waren die Schlangen zu lang“, erklärte Tochter Carolin Borghs. „Bei der Orientierung helfen nun mehr Schilder. Dazu gibt es an jeder Ecke Craftbeer, das Straelener Brauhaus ist nun dabei, und es gibt eine Wein- sowie Gin-Bar.“

Auch musikalisch gab es eine Entwicklung: „Dieses Mal haben wir etwas für alle Geschmäcker“, sagte Sohn Sebastian Broghs. Er hatte die Idee eines DJ-Raums, der nun mit kräftiger House- und Techno-Musik zum Tanzen einlud. „Pa:ul & B2B TFY“, Eric Höfges, „Krumm & Schief“ sowie „Bo5ep & Friends“ legten auf und sorgten dafür, dass man die „Cherry Brownies“, die neu im Angebot waren, wieder abtanzen konnte.

In der Kneipe gab es derweil eine Schlager-Party, so dass man definitiv genügend musikalische Kontraste vor Ort hatte. „Der ganze Abend gefällt mir sehr gut“, lobte Heike Mootz (59) aus Straelen. „Das mit den kleinen Portiönchen ist schön, das Angebot ist vielfältig, und ­Borghs­ garantiert ja eh für gutes Essen. Auch die Preise sind okay. Hier kann man sich in jeder Altersklasse wohlfühlen.“

Später legten „Papa’z Finest“ in der Haupthalle los, die Band präsentierte knallige Top-40-Cover-Songs. Wie bei „12Inch“ vorher, sangen die Gäste schnell mit, und das Areal vor der Bühne war gut gefüllt.