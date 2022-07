Umstrukturierung wird mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes begründet. : In Sorge um den heilpädagogischen Kindergarten St. Michael

Geldern Bis Mitte 2026 sollen alle heilpädagogischen Kitas in inklusive Einrichtungen umgewandelt werden. Eltern und Erziehrer fürchten um die individuelle Förderung.

„Angedacht ist es, dass bis Mitte 2026 alle heilpädagogischen Kindertagesstätten in inklusive Einrichtungen umgewandelt werden“, berichtet Dagmar Speemanns, Leiterin der Einrichtung des Caritasverbands Geldern-Kevelaer. „Damit fallen wichtige heilpädagogische Plätze weg.“ Während aktuell die notwendigen Therapien in der Einrichtung vor Ort individuell integriert sind, müssten diese künftig noch nach dem Kindergartentag erfolgen. „Spiel und Therapie gehen hier wunderbar Hand in Hand und sind flexibel handhabbar. Dagegen wird das neue System die Kinder überfordern, wenn nach einem langen Kindergartentag noch Therapien anstehen – und das unabhängig davon in welcher Tagesform das Kind sich befindet“, befürchtet Dijana Nadinic, die Mutter von Niko.

Dagmar Speemanns teilt diese Ansicht: „Unsere heilpädagogische Einrichtungen können handfeste Erfolge vorweisen: Viele Kinder können auch in Regelgrundschulen entlassen werden – weil sie frühzeitig eine Förderung in einer heilpädagogischen Kindertagesstätte erfahren haben.“ So wie Theo Schoelen, bei dem im Kleinkindalter eine verbale Entwicklungsdyspraxie diagnostiziert wurde. Der Achtjährige kommt jetzt ins zweite Schuljahr der Martinischule in Veert – eine Regelschule. Ein Jahr war er zudem im Förderzentrum der Gelderland-Schule, um einen sanften Übergang zu erhalten. Vorher besuchte er den Sprachheilkindergarten in Pont, wo der Sprachentwicklungsstörung wirksam begegnet wurde. „Solche Einrichtungen sind wahre Glücksfälle. Theo wäre ohne die besondere Förderung nicht da, wo er heute steht“, sind seine Eltern Ina und Arndt Schoelen überzeugt. Theo hat durch die Förderung im Kindergarten seine Schüchternheit abgelegt und sei ein richtig selbstbewusster „Haudegen“ geworden. „Und er hat sprachlich enorme Fortschritte gemacht, so dass sein Handicap kaum noch auffällt. In der Schule wurde er sogar zum Klassensprecher gewählt“, berichten die Schoelens.