Bücherkoffer Geldern : Ein Konzert zwischen Büchern

Geldern Singer-Songwriterin Sophia Wahnschaffe spielte im Bücherkoffer vor rund 40 Zuhörern ihre selbst geschriebenen Lieder.

Die Zuschauer im Bücherkoffer haben sich an kleinen Stehtischen bei Wasser und Wein zusammengestellt. Leises Gemurmel herrscht im Buchladen, dann steht Musikerin Sophia Wahnschaffe mit ihrer Gitarre auf und beginnt zu singen. Die Kölnerin ist das erste Mal in Geldern. Ihre Texte sind auf Deutsch, klingen nach einer Mischung aus Silbermond und Soul und sind alle selbstgeschrieben.

Und gerade das ist Ladeninhaber und Veranstalter Ludger Derrix wichtig: „Die Künstler sollen ihre eigenen Songs spielen. Es muss ja nicht immer das sein, was man im Radio hört.“ Bereits zum achten Mal findet das Bücherzimmer-Konzert im Gelderner Bücherkoffer statt. Den Auftakt machte Derrix‘ eigener Sohn. Auf Sophia Wahnschaffe wurde er im Radio aufmerksam, als die Singer-Songwriterin zur Wochengewinnerin der WDR 2 „Szene im Westen“ gekürt wurde.

Krimi-Lesung Am Mittwoch, 20. November, 19:30 Uhr werden Ausschnitte aus Krimis der Buchhandlung gelesen. Dazu gibt es Wein.

Bücherzimmer-Konzert Am Mittwoch, 23. Oktober, 19:30 Uhr findet das nächste Konzert mit Gitarrenmusik aus Südamerika von Burnheart statt.

Hundegeschichten Am Mittwoch, 25. September, können Zuschauer um 19:30 Uhr amüsante Hundebegegnungen von Ilka Sommer von der Hundepension Dogilli erleben.

Aufgewachsen ist Sophia Thull in Bonn und lebt inzwischen in Köln. Im Rheinland fühle sie sich einfach zu Hause. Eigentlich wollte Thull zunächst Lehrerin werden – für die Fächer Musik und Theologie. Währenddessen habe sie jedoch festgestellt, dass die Musik ihr immer wichtiger wurde: „Ich habe einfach festgestellt: Lehrer sein, das ist nicht meins.“ Inzwischen unterrichtet sie Kinder an der Musikschule, leitet einen Frauenchor und nimmt gerade ihre zweite Platte auf. „Sie ist wesentlich elektronischer“, sagt die Musikerin.