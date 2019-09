Sondersitzung in Kerken : Rat gegen drittes kostenloses Kita-Jahr

Kerken 400.000 Euro sollen aus dem Haushalt bereitgestellt werden. Kerken wehrt sich gegen Vorschlag des Kreises.

Man könnte die Bitte vom Kreis Kleve fast schon als frech bezeichnen. Eigentlich sollte die Gemeinde Kerken bis spätestens zum 16. August eine Stellungnahme zum neuen Entwurf der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Kita-Betreuung einreichen. Ein Informationsgespräch zwischen dem Kreis und der Gemeindeverwaltung fand erst drei Tage vor dem Sommerferienbeginn, am 12. Juli, statt, somit war es kaum möglich, noch vor den Sommerferien eine Ratssitzung einzuberufen. Da die Frist in der fünften Woche der großen Ferien lag, bat Bürgermeister Dirk Möcking um eine Fristverlängerung, die er auch gewährt bekam.

In einer außerplanmäßigen Ratssitzung diskutierten die Fraktionen des Gemeinderates ausgiebig über die Satzungsentwürfe. Ungereimtheiten in Bezug auf die Inhalte des Satzungsentwurfs wurden beiseite geräumt und eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. Die seit längerem von den Kommunen geforderte Anpassung der Beitragsstufen und -sätze wird nun umgesetzt. Dabei werden untere bis mittlere Einkommen komplett befreit und entlastet. Eltern mit höheren Einkommen müssen hingegen zukünftig einen angemesseneren Anteil leisten.

Nun beginnt der normal Sitzungslauf in Kerken. Als erste tagt der Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses am: Dienstag, 10. September, um 18 Uhr im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk. Mittwoch folgen Schul-, Kultur- und Sozialausschuss (18 Uhr) und Hauptausschuss (18.30 Uhr).

Darüber hinaus sieht das neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz) auch ein zweites beitragsfreies Jahr vor. Mit einer Verabschiedung des Gesetzes ist noch in diesem Jahr, voraussichtlich im Herbst, zu rechnen. Der Kreis Kleve will gleichzeitig auch eine Satzungsänderung vornehmen. Neben der Beitragsanpassung soll auch ein drittes beitragsfreies Jahr eingeführt werden. Die Stärkung der Kinderbetreuung unter Mitfinanzierung der Kommunen würde eine jährliche Summe von etwa 400.000 Euro nach sich ziehen. Dies ist aus Sicht der Ratsmitglieder ein großer Knackpunkt. Durch die beabsichtigte Beitragsfreiheit des dritten Kindergartenjahres werden darüber hinaus besonders die Eltern mit hohen Einkommen entlastet und die Kommunen damit gleichzeitig zusätzlich belastet. Dies wird aus Sicht aller Ratsfraktionen unisono als nicht sozial ausgewogen und angemessen angesehen.

Der Rat Kerken spricht sich unter dem Strich grundsätzlich für eine Ausweitung der beitragsfreien Kindergartenjahre aus, sofern die Finanzierung nicht zu Lasten der Kommunen und Eltern geht. Auch in anderen Kommunen sollen vom Inhalt her ähnliche Stellungnahmen an den Landrat adressiert worden sein, sprach Gemeindekämmerer Udo Niersmann. „Eine Beitragsfreiheit wollen wir, nur die Frage der Finanzierungsmöglichkeit stellt sich. Da sind wir noch nicht mit einverstanden“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Hufschmidt. „Mehr Belastung der Eltern wollen wir in jedem Falle nicht“, so BVK-Fraktionsvorsitzender Bernhard Rembarz. Sollte keine alternative Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden, könnte dies eine dauerhafte Belastung der Kommune nach sich ziehen. Steuererhöhungen wären in dem Fall die langfristige Folge. Das wollen die Ratsmittglieder verhindern.