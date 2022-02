Weihnachtsverlosung in Straelen : Viele Sonderpreise an 21 Gewinner übergeben

Straelen Der Verein „Aus Straelen“, der die Weihnachtsverlosung organisiert, bezeichnet den Straelener Kalender als den wahrscheinlich größten Adventskalender am Niederrhein.

Vom 1. bis 24. Dezember nahmen 29 Geschäfte aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung an der Aktion „Straelende Gesichter 2021“ teil. Täglich wurde in jedem dieser Geschäfte ein Preis verlost, am Ende werden es mehr als 650 Preise gewesen sein, Deswegen bezeichnet der Verein „Aus Straelen“, der diese Weihnachtsverlosung organisiert, den Straelener Kalender auch als den wahrscheinlich größten Adventskalender am Niederrhein. Jedes teilnehmende Geschäft hat die Gelegenheit, mit seinem eigenen Kalender und den Preisen darin Kunden ein Dankeschön auszusprechen.