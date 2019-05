Freizeit : Junge Issumer werden zu Rittern

Im Spaßbad Hexenland macht der Sommer-Ferienspaß am 23. August Station. Foto: Gemeinde Issum

Issum Es gibt viele Angebote in der Sommerzeit.

Vor Langeweile im Sommer und in den Ferien müssen Kinder aus Issum und Sevelen keine Angst haben. Die Gemeinde Issum will den jungen Bürgern beim Ritter-Sommer-Ferienspaß sehr viel Spaß und Wissen über Ritter vermitteln Um sich einen Platz auf der „Burg“ zu sichern, ist eine Anmeldung erforderlich. Informationen gibt es unter anderem per E-Mail an jugendheim.issum@t-online.de oder unter Telefon 02835 4109.

Außerdem ist ein Frühsommer-Koch-Backkursus für alle Kinder geplant. Dort wird Leckeres gekocht mit frischen Sachen, die im Moment reif sind. Die Termine sind mittwochs am 19. Juni, 26. Juni und 3. Juli, jeweils von 15.45 bis 17.30 Uhr. Die Kosten betragen drei Euro.

Für die Kinder ab dem zweiten Schuljahr, gibt es einen Werkkursus. Dort wird eine Passe Trappe, das ist ein Flitschbrettspiel, gebaut. Die Termine sind dienstags am 4. Juni, 18. Juni und 23. Juni, jeweils von 16.15 bis 17.45 Uhr. Auch hier betragen die Kosten drei Euro.

Für die Kinder im Alter von elf bis 18 Jahren ist „Der Treff“ genau das Richtige. Dort gibt es mehrere Dienstagsprogramme. Das erste Dienstagsprogramm findet am 14. Mai statt, dann wird ein Fifa-Turnier auf einer Großleinwand gespielt. Über das Thema Cybermobbing, wird am 28. Mai ab 16.30 Uhr geredet. Dort kann man mit der Presse über Sachen reden, die einem nicht gefallen. Am 4. Juni wird Volleyball gespielt, und eine Grillsession findet am 18. Juni statt. Am 25. Juni wird Geocaching gespielt. Ein Ausflug in den Adventurepark in Xanten findet am 2. Juli statt. Die Abfahrt ist um 15.30 Uhr und die Rückkehr gegen 19 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei acht Euro. Jedoch benötigt dieser Ausflug eine Anmeldung. Am 9. Juli findet erneut ein Ausflug statt, jedoch diesmal in das Freibad Aqua-Sol in Kempen. Die Abfahrt ist ebenfalls um 15.30 Uhr und die Rückkehr gegen 19 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag ist drei Euro. Auch hier benötigt man eine Anmeldung.

Am Freitag, 23. August, gehen die Kinder von der Veranstaltung „Ritter-Sommer-Ferienspaß“ und aus der Veranstaltung „Der Treff“, ins Spaßbad Hexenland in Sevelen in das Issumer Open-Air-Kino. Dort läuft der Film „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. Die Veranstaltung „Der Treff“ geht am Samstag, 24. August, erneut ins Issumer Open-Air-Kino, Dort wird der Filmtitel noch bekannt gegeben. Dazu findet ein Abendschwimmen statt. Einlass ist um 19 Uhr, und der Film beginnt mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Der Schwimmbadeintritt kostet drei Euro und für ganze Familien neun Euro.