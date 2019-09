Auftakt der Sommerkirmes : Willi Stenmanns trägt Hartefelds Festkette

Bei der Sommerkirmes ehrte Bürgermeister Sven Kaiser am Freitag den der 64. Festkettenträger der Vereinsgemeinschaft.

Die umfangreiche Schmückung mit Fähnchen und Maien ließ am Freitag ganz Hartefeld mitsamt der Zuschauermenge staunen. Und auch der Aufmarsch auf dem Festplatz vor dem „Alten Pfarrhaus“ Hartefelds verbreitete eine beeindruckende Stimmung. Die Vereinsgemeinschaft stellt auch in diesem Jahr ein umfangreiches Kirmesprogramm auf die Beine. Ganz im Glanze der Nachmittagssonne wurde am Freitag außerdem ein wichtiges Amt geehrt, der 64. Festkettenträger der Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Veert und Poelyck – Willi Stenmanns und seine Frau Elfriede. Seine Adjutanten Alois Bloemen und seine Frau Jakobine und Klaus Degenhardt mit seiner Frau Claudia unterstützten ihn dabei.

Schon nach wenigen Worten seiner Dankesrede wurde die Leidenschaft zum Einsatz in der St.-Antonius-Bruderschaft des frisch geehrten Festkettenträgers deutlich spürbar. Seit 1972 führt Willi Stenmanns eine bedeutsame Karriere in der Bruderschaft. Der „am Ergebnis orientierte und bodenständige“ Ehrenamtler führte schon einige Ämter aus. Vom Minister im Hofstaat über das Amt eines Königsadjutanten bis zum Generaladjutanten und zum führenden General scheute Willi Stenmanns auch nicht das Amt des Festkettenträgers.

Nach dem Festhochamt in der Kirche marschierte die St.-Antonius-Schützenbruderschaft mitsamt der Vereinsgemeinschaft und noch vielen weiteren, die bei der Aufstellung dieses Festes mitgewirkt haben, auf den Festplatz. Nach der Kranzniederlegung leitete Herbert van Stephoudt über zur Festkettenübergabe an Willi Stenmans durch Bürgermeister Sven Kaiser über. Er stellte in seiner Laudatio die Verdienste des Gelderners heraus und vergaß auch das große Engagement seiner Adjutanten Alois Bloemen und Klaus Degenhardt nicht. Sven Kaiser überzeugte auch mit seiner Rede die Vereinsgemeinschaft und sprach ein Lob für die gut organisierte Festlichkeit aus: „Hier funktioniert dat‘ eben mit den Vereinen“. Er lobte die Vereinsgemeinschaft dafür, die Hartefelder Vereine unter einen Hut bekommen zu haben und dafür, dass sich alle an den Kirmesvorbereitungen beteiligt haben. Pfarrer Streppel gab ebenfalls seinen Segen und sprach von Brauchtum und Tradition, die in diesem Fest zum Ausdruck gebracht werden.