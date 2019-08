Kirmes in Lüllingen : Lüllingen bereitet seine Kirmes vor

Der Jugendthron der St.-Rochusbruderschaft Lüllingen mit (v. l.) Mira Stammen, Jugendprinzessin Julia Kelders und Judith van Leuven. Foto: Franz Clahsen

Lüllingen Viel Ausdauer bringen König Philipp Haefs und sein Thron mit. Jugendprinzessin ist Julia Kelders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausdauer brauchte Philipp Haefs, wollte doch der Vogel einfach nicht fallen. Nach vielen Schüssen und genügend Zielwasser klappte es dann doch, so dass Philipp im Jubiläumsjahr seines Vaters (König vor 40 Jahren) und seines Großvaters (König vor 60 Jahren) die Königskette der St. Rochusbruderschaft trägt. Zu seinen Ministern wählte er Martin Aengenheister und Christian Kanders mit denen er nicht nur ein Hobby teilt: Alle drei haben schon am Mud-Master-Hindernislauf in Weeze teilgenommen, wobei König Philipp und Christian besonders begeisterte Fans von Hindernisläufen sind. Die Hofdamen stehen den sportlichen Ambitionen der Herren nicht nach. Königin Maren Hüsges und Verona Simon sind begeisterte Fußballerinnen und Julia Pack, Freundin von Christian, ist erfolgreiche Triathletin.

Wenn es nach den sportlichen Ambitionen geht, ist Jugendprinzessin Julia Kelders auf dem besten Weg zur Königswürde. Sie hat bereits dreimal an dem Hindernislauf teilgenommen. Zu ihren Adjutantinnen wählte Julia Mira Stammen und Judith van Leuven, denn „mit den beiden bin ich schon ewig in der selben Schießgruppe“. Julia war schon öfter in Amt und Würden, etwa 2016 als Bezirksjugendprinzessin.

Info Schülerprinzessin ist Mieke Schoenmackers. Nachwuchs Schülerprinzessin ist in diesem Jahr Mieke Schoenmackers, die sich beim Prinzenschießen gegen Josephine Michaelis und Noah Jeckstadt durchsetzte.

Los mit der Kirmes geht es auf dem Dorfplatz am Freitag, 30. August, um 18 Uhr. Ortsbürgermeister Kurt Münster eröffnet die Kirmes auf dem Dorfplatz. Für die musikalische Unterhaltung sorgt zu Beginn das Jugendorchester des Musikvereins Walbeck. Anschließend ist für Discomusik gesorgt. Wegen der zeitlichen Abfolge von Vogelschießen und Bezirkschützenfest in Lüllingen wurde Philipp die Schützenkette nicht nach dem Vogelschuss direkt überreicht. In diesem Jahr wird dem König die Schützenkette in einem kleinen Festakt erst nach der Kirmeseröffnung übergeben.

Schülerprinzessin der St. Rochusbruderschaft ist Mieke Schoenmackers . Foto: Franz Clahsen