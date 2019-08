Kirmes in Lüllingen : Sportlicher Hofstaat in Lüllingen

Der Thron, noch in Zivil (v. l.): Minister Christian Kanders mit Hofdame Julia Pack, König Philipp Haefs mit Königin Maren Hüsges und Minister Martin Aengenheister mit Hofdame Verona Simons. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Lüllingen Philipp Haefs trägt im Jubiläumsjahr seines Vaters und seines Großvaters die Königskette der St. Rochusbruderschaft.

Seit Freitag ist Kirmeszeit in Lüllingen. Ortsbürgermeister Kurt Münster eröffnete die Kirmes auf dem Dorfplatz zu den Klängen des Jugendorchesters des Musikvereins Walbeck. Doch bei dem sportlichen Hofstaat um König Philipp Haefs gibt es keinen Zweifel daran, dass alle nach der Disco heute wieder fit sind, wenn es ernst wird mit dem Amtsantritt. König Philipp teilt mit seinen Ministern Martin Aengenheister und Christian Kanders ein besonderes Hobby: Alle drei haben schon am Mud-Masters-Hindernislauf in Weeze teilgenommen, wobei König Philipp und Christian besonders begeisterte Fans von Hindernisläufen sind. Die Hofdamen stehen den sportlichen Ambitionen der Herren nicht nach. Königin Maren Hüsges und Verona Simon sind begeisterte Fußballerinnen, und Julia Pack, Freundin von Christian, ist erfolgreiche Triathletin.

Für Familie Hafes dürfte der Samstag sehr emotional werden: Philipp trägt im Jubiläumsjahr seines Vaters (König vor 40 Jahren) und seines Großvaters (König vor 60 Jahren) die Königskette der St. Rochusbruderschaft.

Info Der Sonntag gehört den Familien Sonntag Der 1. September steht im Zeichen der Familie: Um 11 Uhr beginnt das Festhochamt. Anschließend trifft man sich zum Kirmesfrühschoppen bei Luyven. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Kirmesmarkt, um 16 Uhr eine Kinderbelustigung. Montag Heilige Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft um 9.30 Uhr. Anschließend besuchen die Schützen die Gräber der verstorbenen Mitglieder, danach ist Frühstück bei Luyven. Um 19 Uhr endet die Kirmes mit dem Verbrennen der Kirmespuppe.

König Philipp hat seinen Traum zum Beruf gemacht. Er entwickelt Produkte für die Marke Powerbar in Voerde. Christian ist neben seinem Engagement als Fußballtrainer des SV Lüllingen IT-Securityconsult in Duisburg. Und Martin ist Zimmermann in Kamp-Lintfort. Königin Maren Hüsges kommt aus Geldern und arbeitet dort als Erzieherin im Adolf-Kolping-Kindergarten. Dort freuen sich die Kinder schon auf königlichen Besuch. Julia aus Duisburg ist ebenfalls in diesem Bereich, jedoch als Rehabilitationspädagogin beschäftigt. Verona aus Kevelaer hingegen kümmert sich um die Buchhaltung im Klever Krankenhaus.

Schülerprinzessin der St. Rochusbruderschaft ist Mieke Schoenmackers . Foto: Franz Clahsen