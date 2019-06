Mit Filmen aus Tansania : Sommerfest für Amani-Kinderdorf

Geldern ( Kindern in Tansania die Chance auf eine gute Zukunft in ihrem Land zu geben, das ist das Ziel des Gelderner Vereins Amani-Kinderdorf. Derzeit werden 162 Kinder vom Kleinkind bis zu Studierenden in zwei Kinderdörfern unterstützt.

Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie die Arbeit vor Ort in Tansania aussieht, ist eingeladen zum Sommerfest am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr auf dem Getzemannshof, Baersdonk 43. Es werden neue Filmbeiträge aus den Kinderdörfern gezeigt, es gibt Infos zum Verein und die Gelegenheit zu Gesprächen. Gegen eine Spende gibt es außerdem Grillwürstchen, Salate und Getränke. Die beiden kurzen Filmbeiträge hat die gebürtige Geldernerin und Studentin Lucca Mattheus produziert. Sie war 13 Monate lang als Freiwillige in Tansania. Die Erfahrung ließ sie auch nach ihrer Rückkehr nicht los, und so kehrte sie in das ostafrikanische Land zurück und drehte in jedem der beiden Dörfer mit den Kindern, Hausmüttern und jungen Erwachsenen einen Film. „Wir würden uns freuen, Menschen für dieses Projekt begeistern zu können. Die Arbeit und der Kontakt mit den Tansaniern haben mein Leben bereichert“, so Lucca Mattheus. Seit 15 Jahren entsendet der Verein in der Regel sieben junge Freiwillige, die ein Jahr in den Kinderdörfern, in der dorfeigenen Schreinerei und den Schulen die Tansanier unterstützen. Auch in diesem Jahr sind zwei aus Geldern dabei, Miriam Bauke und Hannah Beisel. Zwei Ehemalige, die gerade zurückgekehrt sind, werden berichten. www.amani-kinderdorf.de