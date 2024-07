Live-Musik mit dem Duo „Musicna“ Sommer-Tour macht auf Gelderner Markt Halt

Die Gelderner Sommer-Tour ist ein neues Veranstaltungsformat, das das Kulturbüro der Stadt Geldern in diesem Jahr ins Leben gerufen hat. Seit dem 3. Juli findet bis zum 14. August immer mittwochs von 18 bis 22 Uhr ein kostenloses Live-Konzert in einer Ortschaft beziehungsweise in Geldern statt – immer in Kooperation mit Vereinen aus dem jeweiligen Ort. Schöner lokaler Nebeneffekt: Das Geld bleibt in den Dörfern. Die Einnahmen gehen direkt an die beteiligten Vereine.