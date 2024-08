Finale mit der Band „42frogs“ „Sommer-Tour“ endet im Waldfreibad Walbeck

Dass das auch zum Abschluss im Walbecker Waldfreibad der Fall sein wird, davon darf ausgegangen werden. Schließlich ist mit „42frogs“ eine Band am Start, die genau den Sound liefert, den man für eine launige Sommerparty braucht. Mit Songs von den Toten Hosen und Westernhagen bis hin zu Linkin Park, Eminem, Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen mehr werden sie das Publikum begeistern, wie sie es in Walbeck schon so oft geschafft haben. Durchgefeierte Abende in der „Friedenseiche“ lassen grüßen. Programm ist im „After-Work-Format“ von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.