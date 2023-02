Gedenken an die Opfer des Krieges Gemeinsame Solidariätskundgebung mit der Ukraine

Zum Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ruft ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Parteien, Vereinen, Schulen und Organisationen zur Solidaritätskundgebung mit der Ukraine ab 19 Uhr auf dem Marktplatz in Geldern auf. Die zentrale und überparteiliche Kundgebung soll ein Anlaufpunkt für alle Einwohner von Geldern sein, um ihre Anteilnahme an den Opfern des Krieges ausdrücken zu können und auch, um sich für weitere Aktionen oder Spendenvernstaltungen zu vernetzen.