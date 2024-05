Attraktion der Kirmes in Geldern Unbekannte durchtrennen Starkstromkabel des Riesenrads

Die Wegeners hoffen darauf, dass irgendjemand irgendetwas beobachtet haben könnte. Die Polizei hat den Vorfall am Dienstagmorgen aufgenommen und Strafanzeige gestellt. Es gibt eine genaue Tatzeit: Es war exakt 1.32 Uhr, als die Netzverbindung getrennt wurde. Das steht auf einer Anzeige des Stromspeichers, an dem am Dienstagmorgen eine entsprechende Kontrolllampe leuchtete. So war den Betreibern der Schaden auch überhaupt erst aufgefallen.