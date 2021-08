Fortbildung in Geldern : Tipps für Vereine in Sachen Facebook und Co.

Tipps für Vereine in Sachen Facebook und Co.

GELDERN Das Freiwilligen-Zentrum Gelderland des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer bietet eine Fortbildungsveranstaltung über soziale Medien an.

Der Workshop ist Teil des Projekts Digitale Nachbarschaft (DiNa) und wird vom Freiwilligen-Zentrum Gelderland des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Kooperation mit „Deutschland sicher im Netz“ veranstaltet. Nach der erfolgreichen Standorteröffnung Ende 2020 ist dies der vierte Online-Seminarabend für digitale Themen für Vereine und Initiativen. Das Freiwilligen-Zentrum ist eines von 50 Standorten bundesweit und bietet den Vereinen die Möglichkeit, sich über digitale Themen auszutauschen, die für ein erfolgreiches Vereinsleben unerlässlich sind. „Auch wenn wir gerne alle teilnehmenden Vereine persönlich begrüßen würden, setzen wir weiter auf den digitalen Austausch. Das hat bei den bisherigen Veranstaltungen gut funktioniert“, erläutert Regina Matzke, Koordinatorin des Freiwilligen-Zentrums Gelderland. „Auch Neueinsteiger sind willkommen“, so Matzke. Die Online-Veranstaltung findet statt am Dienstag, 31. August, von 17 bis 19 Uhr. Vereine und Initiativen werden gebeten, sich per E-Mail bei Regina Matzke (regina.matzke@caritas-geldern.de) bis 23. August zu melden.