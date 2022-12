Erste Bilanz nach Gelderns Winter-Event „Heiß auf Eis“ in Geldern war ein Erfolg

„Einfach klasse“, so Karla Leurs. Die Vorsitzende des Werberings Geldern ist vor allem für die Familie Bruch voll des Lobes. Man hätte den Markt sehr schön geschmückt und wirklich für gute Weihnachtsstimmung gesorgt. Optimieren könne man sicher noch die Dekoration an und um die Eislauffläche. Besonders der Blick von außen auf das Zelt habe nicht nach einem Winterrevent ausgesehen. Sehr gut für Gelderns Geschäftswelt sei, dass man es diesmal von St. Martin an bis eine Woche vor Weihnachten geschafft habe. „Noch näher ans Fest wäre natürlich noch schöner“, so Karla Leurs. Die After-Work-Partys des Werberings, in diesem Jahr organisiert von Gaby Engelke, seien wieder sehr gut angenommen worden.