Neujahrsempfang der KKG Geldern Närrisches Gipfeltreffen in Geldern

Die Drachen-Kids der KKG tanzten mit großer Freude und Elan präzise ihren erst seit August aufgestellten Gardetanz. Prinzessin Vivien I. der JKV St. Tönis füllten in kurzer Zeit komplett die Bühne, die kleine und mittlere Garde, die mit ihrem Tanz Premiere feiern durfte, begeisterten die Zuschauer so sehr, dass sie nur mit einer Zugabe die Bühne unter tosendem Applaus verlassen durften. Die Jugendbeauftragte der KGK Moers Maria Driske und ihr Mann Andreas Driske sorgten dafür, dass das Prinzenpaar Cindy I. und Nizam I. ein glänzendes Programm darbot. Mit einem komplett neuen Einmarsch zogen die Drachen-Girlies der KKG Geldern auf die Bühne. Sie boten einen Gardetanz mit vielen schwierigen Elementen. Prinz Sven I. von Blau-Weiß Hartefeld stürmte kraftvoll mit den Hardfield Rockern die Bühne, sie ließen jedoch der jüngsten Tänzerin Mia mit ihrem Gardetanz den Vorrang. Herbert van Stephoudt moderierte den Auftritt der Blau-Weißen. Aus Kapellen reiste die KKG mit ihren Garden an, die mit großer Freude ihre monatelang trainierten Tänze präsentierten. Auch Präsident Christoph Lackmann freute sich, wieder Karneval zu feiern. Prinzessin Daniela I. reiste mit ihrer Westerngarde aus Veert an. Präsident „Hammer“ Kubon brachte eine Jugendgarde mit. Sehr dankbar für die Aufnahme in die Gemeinschaft der Karnevalisten zeigte sich Prinz Frank I. aus Kevelaer. Er brachte eine Tanzgarde des VFR Blau-Gold Kevelaer mit. Die Mädchen brachten den Saal zum Toben.