Zurück in die 70er und 80er Jahre Rockige Party garantiert ohne Schlager

Zurück in die 70er und 80er Jahre heißt es bei der nächsten Revival-Party von Radio Niederrhein. Gefeiert wird am Samstag, 25. März, in Achterhoek in der neuen Eventlocation „Achterhoek Süd-West“ der Kelderhorst Privatbrauerei unter dem Motto „Back to the Roots“. Auflegen werden die DJ-Legenden Doc Ali, Detlef Ricker und HWK.