Architekt Mummert stellte die Planung vor Löschgruppe Eyll bekommt Neubau am Schietweg

Demnach wird am Schietweg ein eingeschossiger verklinkerter Neubau auf dem 1800 Quadratmeter großen Grundstück entstehen. Auch wenn bisher nur Feuerwehrmänner in der Löschgruppe aktiv sind, so wird alles vorbereitet, damit auch Frauen ihre Umkleide und Sanitärbereiche haben. „Für sechs bis sieben Damen haben wir geplant“, so Mummert. In der Halle in Stahlbauweise finden die beiden Fahrzeuge Platz, ein Erweiterung ist möglich, sollte ein drittes Feuerwehrauto hinzukommen. Das Dach soll begrünt werden, Photovoltaik wäre möglich.