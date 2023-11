Großes Programm rund um den ersten Advent Veert lädt zum Winterleuchten ein

Verkauft werden dann auch die Bücher zur Veerter Geschichte und der Veerter Kalender 2024. Der zeigt wieder viele Fotos aus dem Dorfleben. Die Titelseite ist ein Jahresrückblick. Sie ziere ein Bild vom Karneval, die Festkettenträgerin Maria Borg mit den Adjutantinnen, die Höfeschilder-Aktion des Heimatvereins, die Veerter Blumengärtner, die in jedem Jahr viele Pflanzen fürs Dorf stiften und setzen sowie der noch etwas schmucklose neue Kreisverkehr an der Veerter Dorfstraße/Wettener Straße. Auf den Monatsseiten gibt es dann passend zu den Bildern Erklärungen, was die alten Straßennamen in Veert bedeuten. So bezieht sich der Kanalweg auf den 1777 erbauten Niers-Maas-Kanal, der Steenhalensweg führte früher zu den Ziegelbrennereien am Steenhalenshof. Eingetragen sind im Kalender schon die wichtigen Veerter Termine vom Karneval über die Sommerkirmes bis zum Erntedankfest. So weiß man heute schon, dass das Winterleuchten in 2024 am 30. November und 1. Dezember stattfinden wird.