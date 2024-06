Historische Kostüme und viel Programm Auf zum Schmugglerspektakel in Walbeck

Das unbeschwerte Fest am kommenden Samstag soll auch an das Leben der Bewohner in einer Zeit erinnern, als das Grenzdorf Walbeck zu einer Hochburg der Schmugglertätigkeiten an der niederländischen Grenze zählte. Das Bild der Straßen und Plätze wird wieder geprägt sein von historischen Kostümen, kleinen Inszenierungen und vielen Ständen, die die Zeit der 1920er Jahre nachstellen. Die grünen Zollhäuschen, die jeweils an den Eingängen stehen, lassen die Besucher in die Vergangenheit eintauchen. Von den Waschfrauen, der historischen Schule, einer Spinnerei bis hin zu den „leichten Mädchen“ gibt es für die Besucher wieder viel zu sehen und zu bestaunen. In Aktion tritt auch die historische Feuerwehr mit Löscharbeiten, auf der Sketch-Bühne treffen Schmuggler und Zollbeamte aufeinander. Getränke und Speisen gibt es an vielen Verkaufsständen, musikalisch wird das Ganze vom Musikverein Walbeck begleitet.