Musikverein Aldekerk setzt auf Corporate Identity Musiker stellen neues Werbekonzept vor

Auf dem Adventsmarkt in Aldekerk am Samstag stellte der Musikverein diese vier Kacheln vor und präsentierte sie auf vier großen Roll-Ups. Sie sollen künftig sowohl bei Konzerten, aber auch zum Werben von Musikerinnen und Musikern, etwa beim Instrumentenkreisel in der Grundschule, aufgestellt werden. Den ersten Merchandisingartikel gab es im Anschluss an die Präsentation an einem mobilen Verkaufsstand zu erwerben. Passend zu den kalten Temperaturen und dem Nachhaltigkeitsgedanken konnten Tassen für Glühwein und Co gekauft werden. Wie es das Prinzip des Adventsmarkts entspricht, flossen die Einnahmen in den gemeinsamen Topf aller mitmachenden Vereine. „Es sind noch Tassen übrig, sprechen Sie uns gerne an, genauso, wenn Sie gerne zur Probe kommen oder als Musiklehrer tätig sein möchten“, so Lena Nagel.