Arbeitsgruppe Brauchtumspflege des Heimat- und Verschönerungsvereins Veert Veerts Geschichte lebendig halten

„Herringshof“, „Alte Willick“, „Niersenhof“ oder „Hülspaßhof“ - in Veert erinnern große Tafeln an den Standorten der oft nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Gebäude daran, wie das Anwesen früher hieß. Das Projekt „Alte Hofnamen“ der Arbeitsgruppe Brauchtumspflege des Heimat- und Verschönerungsvereins Veert stieß auf so viel Interesse, dass Franz Kubon und Gerd Haberstock am Ende viel mehr Info-Tafeln anbringen dürften als sie vorher geglaubt hatten. An 48 Stellen – anfangs hatte man an 25 gedacht - wird in Veert nun an die historischen Orte erinnert. Wobei „in Veert“ gar nicht stimmt. Die Idee begeisterte auch die Menschen im angrenzenden Lüllingen so, dass fünf der Schilder von Veert in das Nachbardorf exportiert wurden. Besonders freut dabei die Veerter, dass die Kapelle „Zur schmerzhaften Mutter“ in Klein-Kevelaer und der „Genieler Dom“, die Kapelle in der Bauernschaft, nun auch auf diesem Weg gewürdigt werden. Die Arbeitsgruppe startet nach diesem Erfolg nun gleich ein Nachfolgeprojekt: Damit soll an „verschwundene Orte“ in Veert erinnert werden.