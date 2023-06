Politik berät über das zukünftige Stadtmarketing So geht es mit Straßenparty und Co. in Geldern weiter

Kurz vor der Straßenparty geht es in Gelderns Politik erneut um eine mögliche Nachfolgelösung für den Werbering Geldern, der als ehrenamtlicher Veranstalter im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Verwaltung schlägt jetzt vor, einen Eigenbetrieb für die Bereiche Kultur, Stadtmarketing, Tourismus und Citymanagement zu gründen. Unterstützende Dienstleistungen bei Veranstaltungen sollen zudem in Zukunft durch die Gelderner Gründerzentrum GmbH (GGZ) erbracht werden. Die Verantwortung für den gesamten Bereich soll Rainer Niersmann übernehmen. Erste politische Diskussionen dazu wird in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr, im Bürgerforum geben, entscheiden soll der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Juni, 18 Uhr, an gleicher Stelle.