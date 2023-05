Reaktion auf Automatensprengungen Volksbank sichert Automaten stärker ab

Bei den jährlichen Regionaltagungen der Volksbank an der Niers in Nieukerk, Kevelaer, Issum und Uedem war die die zukünftige Nutzung und Sicherheit der Geldautomaten ein zentrales Thema. Auf Basis einer aktuellen Risikobewertung auch des Landeskriminalamtes sowie vor dem Hintergrund der jüngsten Sprengstoffanschläge auf die eigenen Geldautomaten hatte die Volksbank vor einigen Wochen eine Reihe weiterer Geldautomaten vorübergehend außer Betrieb genommen. „Wir investieren umfangreich in neue Sicherheitstechnik“, sagte Vorstandsmitglied Wilfried Bosch den Mitgliedern. „Denn die Täter gehen immer brutaler vor und die Sicherheit von Personen hat für uns oberste Priorität.“